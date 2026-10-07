Gjermania rikonfirmon mbështetjen për Izraelin, bën thirrje edhe për shtetin palestinez

Kancelari gjerman, Friedrich Merz ka rikonfirmuar mbështetjen e Gjermanisë për Izraelin ndërsa ka bërë thirrje gjithashtu për krijimin e një shteti palestinez krahas Izraelit, si rruga më e mirë drejt paqes dhe sigurisë në rajon, transmeton Anadolu.
Merz, një politikan konservator që prej kohësh mbështet Izraelin, rikonfirmoi këtë qëndrim në një deklaratë me shkrim. Ai tha se Gjermania qëndron fuqishëm përkrah Izraelit dhe se miqtë izraelitë mund të mbështeten në përkushtimin e Berlinit.
Duke fajësuar Hamasin për konfliktin, Merz tha se mendimet e Gjermanisë ishin me viktimat e sulmeve të tetorit të vitit 2023, të mbijetuarit dhe ish-pengjet. Ai tha se vendi qëndron në solidaritet me familjet e viktimave dhe vajton të vrarët.
– Siguria dhe shteti palestinez
“Ne qëndrojmë për sigurinë dhe ekzistencën e Izraelit. Ky është një mësim nga Shoah-u dhe pjesë e identitetit gjerman”, tha Merz.
Shoah, termi hebraik për Holokaustin, ishte vrasja sistematike e rreth 6 milionë hebrenjve nga Gjermania naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Merz rikonfirmoi thirrjen e tij për një zgjidhje politike të konfliktit izraelito-palestinez, duke theksuar se detyra tani është të krijohen bazat për një rend të ri, në të cilin izraelitët, palestinezët dhe fqinjët e tyre mund të jetojnë në paqe dhe siguri.
“Qeveria gjermane është e përkushtuar ndaj kësaj. Sipas bindjes sonë, ky synim arrihet më së miri përmes krijimit të një shteti palestinez krahas Izraelit”, tha ai.
– Antisemitizmi në Gjermani
Merz paralajmëroi për rritjen e antisemitizmit në Gjermani, i cili, sipas tij, shumë shpesh mbetet pa u kundërshtuar. Ai u zotua se qeveria do të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj për të luftuar antisemitizmin në të gjitha format e tij të reja dhe të vjetra.
“Hebrenjtë duhet të jenë në gjendje të jetojnë pa frikë në të gjithë Gjermaninë. Jeta hebraike duhet të jetë në gjendje të vazhdojë të lulëzojë në shoqërinë tonë. Prandaj, ne po veprojmë me vendosmëri të plotë kundër incidenteve dhe sulmeve antisemitike”, tha ai.
Sipas tij, qeveria do t’u kundërvihet atyre që relativizojnë ose vënë në pikëpyetje të drejtën e Izraelit për të ekzistuar, jo vetëm në këtë përvjetor, por çdo ditë.