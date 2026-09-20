Gjermania ul taksat për karburantet me 17cent/litër

Gjermania ka vendosur të ulë taksat mbi benzinën dhe naftën me 17 cent për litër, përmes një pakete lehtësuese prej 2.5 miliardë eurosh.
Reduktimi do të hyjë në fuqi më 1 tetor dhe do të zbatohet deri në fund të vitit 2026.
Përveç kësaj, qeveria e Kancelarit Friedrich Merz synon vendosjen e një tavan-çmimi për karburantet deri më 1 janar 2027, për të mbrojtur konsumatorët nga rritja rekord e çmimeve e shkaktuar nga lufta në Iran.
Kriza e çoi çmimin e benzinës në pikat e karburanteve këtë javë deri në 3 euro për litër.
Ndërhyrje lehtësuese po zbatojnë edhe vende të tjera evropiane.
Italia anuloi taksën rrugore për vitin 2027 për rreth 14.5 milionë kryesisht autoveturat dhe miratoi zbritje të menjëhershme të naftës prej 6.1 deri 12.2 cent për litër gjatë shtatorit.
Spanja po mban në fuqi uljet e njëpasnjëshme të akcizës kombëtare për karburantet dhe rimbursimet për sektorin profesional.
Greqia po zbaton kontrolle të vazhdueshme të çmimeve me pakicë, krahas një subvencioni shtetëror për naftën prej afërsisht 0.10 për litër.