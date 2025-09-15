Gjykata e Lartë e Indisë pezullon disa dispozita të Aktit për Vakëfet Myslimane

Gjykata Supreme e Indisë të hënën pezulloi të paktën dy dispozita kryesore të aktit të Vakëfeve, që rregullojnë fondet bamirëse islamike, të cilat kishin shkaktuar protesta në disa pjesë të vendit dhe një betejë ligjore për të përmbysur “legjislacionin e padrejtë”, transmeton Anadolu.
Gjykata lëshoi një urdhër mbi peticionet që sfidojnë ndryshimet e Aktit të Vakëfeve, të miratuara më parë këtë vit nga dy dhomat e parlamentit pavarësisht rezistencës së ashpër nga partitë opozitare dhe grupet myslimane.
Një trup gjykues i Gjykatës Supreme i përbërë nga Kryetari i Gjykatës së Lartë të Indisë BR Gavai dhe Gjykatësi Augustine George Masih refuzuan të pengonin të gjitha ndryshimet e bëra në ligj, por pezulluan disa dispozita të aktit, përfshirë një që thoshte se “vetëm ata që praktikojnë Islamin gjatë pesë viteve të fundit mund të krijojnë një vakëf”, raportoi “Press Trust of India”.
Ata gjithashtu bllokuan kompetencat e dhëna zyrtarit më të lartë të distriktit (mbledhësit të taksave), i cili mund të vendoste për pronat e Vakëfeve.
Pronat vakëfeve, të cilat myslimanët i dhurojnë për qëllime fetare ose bamirësie, përfshijnë xhami, varreza, jetimore, shkolla, tregje dhe sipërfaqe të mëdha toke në të gjithë Indinë.
Gjyqtarët refuzuan të pezullojnë emërimin e një jomyslimani si drejtor ekzekutiv i çdo Vakëfi. Megjithatë, ata thanë se numri i jomyslimanëve në bordet shtetërore të vakëfeve dhe këshillat qendrore të vakëfeve nuk mund të kalojë tre.
Pritet një vendim i detajuar nga gjykata e shkallës së parë.
Dhjetëra peticione u paraqitën në Gjykatën Supreme kundër ndryshimeve të bëra në legjislacionin e vakëfeve.
Protesta u zhvilluan në disa vende kundër ndryshimeve dhe një beteje ligjore për të përmbysur atë që ata e quajtën “legjislacion i padrejtë”.
Të paktën tre persona u vranë pas shpërthimit të dhunës në shtetin e Bengalit Perëndimor për shkak të ndryshimit të ligjeve të vakëfeve.