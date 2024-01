Gjysmëhëna e Kuqe e Palestinës ende në kërkim të vajzës 6-vjeçare dhe ekuipazhit të ambulancës

Gjysmëhëna e Kuqe e Palestinës është ende në kërkim të një vajze gjashtëvjeçare të quajtur Hind Hamadeh, e cila bëri thirrje për ndihmë pasi familja e saj u qëllua nga forcat izraelite. Familjarët, përveç Hind, u vranë.

PRCS dërgoi një ambulancë për ta ndihmuar, por edhe ajo është zhdukur. Një regjistrim audio zbulon se motra e Hindit raporton sulmin përpara se linja të ndalej.

PRCS po kërkon urgjentisht informacion për Hind dhe ambulancën e humbur, duke i kërkuar komunitetit ndërkombëtar të ndërhyjë dhe të mbrojë civilët dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor.

🛑48 hours passed and the fate of 6-year-old Hind and the PRCS ambulance crew that headed out to rescue her is still unknown.

We need to know what happened❓

🔊We call on the international community to help. To intervene to protect #civilians and #healthcare workers.#NotATarget… pic.twitter.com/8M38NHKXUh

— PRCS (@PalestineRCS) January 31, 2024