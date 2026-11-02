Greqia parashikohet të regjistrojë më pak se 1.4 milion lindje gjatë 20 viteve të ardhshme

Greqia parashikohet të regjistrojë më pak se 1.4 milion lindje gjatë periudhës 2027-2046, nga 1.8 milion sa ishin në dy dekadat e mëparshme, transmeton Anadolu.
Duke cituar një studim demografik, gazeta Tovima raportoi se projeksioni supozon se nuk do të ketë migrim neto pozitiv dhe pasqyron rënien e fertilitetit, krahas zvogëlimit të popullsisë së grave në moshë riprodhuese.
Studimi u krye nga Byron Kotzamanis, profesor i demografisë në Universitetin e Thesalisë dhe drejtor i Institutit të Kërkimeve dhe Studimeve Demografike.
Sipas studimit, numri vjetor i lindjeve pritet të jetë rreth 65.000 në vitin 2026, krahasuar me mesataren prej rreth 150.000 lindjesh në vit gjatë periudhës 1951-1980.
Parashikohet që gjatë periudhës 2021-2030 të ketë më pak se 700.000 lindje, krahasuar me 920.000 në dekadën e mëparshme, që përfaqëson një rënie prej rreth 25 për qind.
Studimi zbuloi se gratë e lindura në vitin 1930 kishin mesatarisht gati 2.3 fëmijë, krahasuar me më pak se 1.5 fëmijë te gratë e lindura në vitin 1985.
Kotzamanis ia atribuoi një pjesë të hendekut të fertilitetit të Greqisë me vendet e Evropës Perëndimore dhe Evropës Veriore dallimeve në mbështetjen për familjet, barazinë gjinore dhe kushtet për balancimin e punësimit me prindërimin.
Pavarësisht ngadalësimit të mundshëm të disa presioneve demografike, sipas studimit, numri i lindjeve pritet të vazhdojë të bjerë.
Kotzamanis paralajmëroi se perspektiva demografike pas vitit 2046 mund të përkeqësohet, pasi gjeneratat më të vogla të arrijnë moshën riprodhuese.
Ai theksoi se numri i lindjeve ra me 45 për qind ndërmjet viteve 2009 dhe 2026, duke zvogëluar madhësinë e gjeneratave të ardhshme të prindërve potencial.