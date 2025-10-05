Greta Thunberg, keqtrajtuar nga forcat izraelite gjatë ndalimit, thonë aktivistët

Disa aktivistë ndërkombëtarë të deportuar nga Izraeli pas pjesëmarrjes në flotiljen e ndihmave për Gazën kanë akuzuar forcat izraelite për keqtrajtim të aktivistes suedeze për klimën, Greta Thunberg.
Gazetari turk Ersin Çelik tha për mediat lokale se pa me sytë e tij momentin kur “forcat izraelite e tërhoqën zvarrë Thunbergun” dhe “e detyruan të puthte flamurin izraelit”.
Aktivistja malajziane Hazwani Helmi dhe pjesëmarrësi amerikan Windfield Beaver dhanë dëshmi të ngjashme në aeroportin e Stambollit, duke thënë se Thunberg u shty dhe u përdor për propagandë.
“Sjellja e tyre ishte çnjerëzore, na trajtuan si kafshë,” tha Helmi, duke shtuar se të ndaluarit u privuan nga ushqimi, uji i pastër dhe ilaçet.
Beaver shtoi se Thunberg "u trajtua tmerrësisht" dhe "u ekspozua për qëllime politike".