Greta Thunberg njofton flotilje të re ndihmash për Gazën

Aktivistja suedeze 22-vjeçare Greta Thunberg ka bërë të ditur se më 31 gusht, së bashku me grupin Global Sumud Flotilla, do të nisë “përpjekjen më të madhe për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite mbi Gazën”.
Dhjetëra anije do të nisen nga Spanja, ndërsa më 4 shtator do t’u bashkohen të tjera nga Tunizia dhe porte të tjera. Paralelisht, në mbi 44 vende do të zhvillohen protesta e veprime solidariteti me popullin palestinez.
Thunberg dhe 11 aktivistë të tjerë u arrestuan nga forcat izraelite në qershor gjatë një përpjekjeje të mëparshme për të çarë bllokadën, dhe më pas u deportuan. /mesazhi