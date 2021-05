Greta Thunberg për klimën: Nëse askush nuk bën presion mbi ata që janë në pushtet, nuk do të bëjnë asgjë

Aktivistja e mjedisit Greta Thunberg ka folur kundër politikanëve në të gjithë botën, duke i akuzuar ata se ende mohojnë klimën.

Pas një takimi me kryeministrin Suedez Stefan Leuven të martën, Greta Thunberg u tha gazetarëve: ” Ne, aktivistët e klimës, nuk kemi ditur as sa takime kemi me njerëzit në pushtet dhe” Është në thelb i njëjti debat çdo here, ka një mohim absolut”.

“Ndjesia e krizës është absolutisht zero”, tha ajo, duke iu referuar udhëheqësve.

Tunberg, e cila u bë e njohur në të gjithë botën në 2018 kur protestoi e vetme jashtë parlamentit Suedez në Stokholm për mungesën e veprimit për të ndaluar ndryshimin e klimës u bë një lëvizje globale, gjithashtu kritikoi mediat për minimizimin e ashpërsisë së krizës.

“Nëse askush nuk bën presion mbi ata që janë në pushtet, ata padyshim që nuk do të bëjnë asgjë,”, theksoi ajo.

Qeveritë në të gjithë botën duket se kanë braktisur qëllimin e kufizimit të ngrohjes globale në një rritje prej 1.5 gradë të temperaturës krahasuar me nivelet para-industriale, shtoi ai.

“Ne nuk do ta pranojmë atë,” tha ai.

Qeveria Suedeze po pretendon një rol udhëheqës në luftimin e ngrohjes globale, por Tunberg dhe aktivistët e tjerë që e luftojnë atë kanë thënë se qeveria nuk po bën sa duhet. /abcnews