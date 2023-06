Grossi: Shumë i shqetësuar për rrezikun e goditjes së termocentralit bërthamor Zaporizhzhia

Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Mariano Grossi ka zhvilluar një diskutim me gazetarët në Kiev pak para se të nisej për një udhëtim në termocentralin bërthamor Zaporizhzhia.

Grossi tha se u takua me Volodymyr Zelenskyn për të diskutuar mbi centralin bërthamor, siguria e të cilit u kërcënua rëndë pas shpërthimit të digës Kakhovka javën e kaluar. Një rezervuar i mbështetur nga diga përdoret për ftohjen në impiant.

Grossi tha se niveli i rezervuarit po bie “mjaft në mënyrë të qëndrueshme”, por se ai nuk përfaqësonte një “rrezik të menjëhershëm”.

“Është një situatë e rëndë sepse jeni të kufizuar me ujin që keni atje. Nëse do të kishte një thyerje në portat që përmbajnë këtë ujë ose diçka të tillë, ju me të vërtetë do të humbisnit të gjithë kapacitetin tuaj ftohës”- tha Grossi.

I pyetur në lidhje me kundërsulmin e Ukrainës, Grossi tha se ishte “shumë i shqetësuar” për faktin se uzina mund të kapet përsëri në një luftë të hapur.

“Ka luftime aktive. Pra, ne jemi të shqetësuar se mund të ketë, dua të them, padyshim matematikisht, mundësitë e një goditjeje,” shtoi ai. /tch