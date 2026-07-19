Gruaja palestineze ndërron jetë pasi ushtria izraelite vonoi ambulancën për më shumë se 30 minuta në Ramallah

Një zyrtar palestinez ka njoftuar se një grua 30-vjeçare, e cila pësoi sulm në zemër, ka ndërruar jetë pasi ushtria izraelite mbajti të bllokuar në një pengesë ushtarake në hyrje të qytetit për më shumë se 30 minuta ambulancën që e transportonte, transmeton Anadolu.
Mutez Tawafsha, kryetar i komunës së Sinjilit, një qytet pranë Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha se ambulanca që po e transportonte drejt spitalit Sujoud Fuqahan, nënë e dy fëmijëve, u detyrua të priste për më shumë se 30 minuta te porta ushtarake para se t’i jepej leja për të kaluar.
Duke theksuar se koha është vendimtare në rastet e emergjencave mjekësore, Tawafsha tha: “Gruaja duhej të arrinte në spital sa më shpejt të ishte e mundur për të marrë trajtimin e nevojshëm. Edhe sa jetë të tjera të pafajshme do të marrin këto porta hekuri dhe barriera ushtarake në qytetin e Sinjilit?”
Pamjet e publikuara tregojnë Tawafshan duke qëndruar përpara portës prej hekuri, ndërsa ambulanca priste hapjen e saj dhe lejen për të kaluar përpara se të transportonte Fuqahan. Në video shihen gjithashtu punonjësit shëndetësorë duke bërë thirrje urgjente verbale për hapjen e portës, në përpjekje për t’i shpëtuar jetën.
Sinjili është shpesh objektiv i ushtrisë izraelite dhe kolonëve izraelitë, ndërsa Izraeli mban nën kontroll hyrjet e qytetit dhe zbaton kufizime të rënda ndaj lëvizjes së palestinezëve.
Që nga tetori i vitit 2023, është shënuar një rritje e ndjeshme e sulmeve nga ushtria izraelite dhe kolonët që kanë uzurpuar toka palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Sipas të dhënave zyrtare palestineze, gjatë kësaj periudhe janë vrarë 1.181 palestinezë, janë plagosur 13.000 të tjerë dhe pothuajse 24.000 janë arrestuar.
Një raport i publikuar më 6 korrik nga Komisioni Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit bëri të ditur se kolonët izraelitë kryen 3.488 sulme ndaj komuniteteve palestineze gjatë gjysmës së parë të vitit, duke përfshirë sulme fizike, djegie shtëpish, të shtëna me armë, konfiskim tokash dhe ngritjen e vendbanimeve të paligjshme.
Shtatëmbëdhjetë persona u vranë në këto sulme.