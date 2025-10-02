Grupe të hebrenjve bastisin Xhaminë Al-Aksa gjatë festës “Yom Kippur”

Dhjetëra izraelitë të shoqëruar nga policia kanë hyrë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor, me autoritetet palestineze që e dënuan këtë veprim si një “bastisje” dhe një shkelje të statusit të vendit të shenjtë, raporton Anadolu.
Bastisja ndodhi nën pretekstin e festës “Yom Kippur”, dita më e shenjtë në judaizëm, e njohur edhe si “Dita e Pajtimit”.
Një burrë hebre në grup u tërhoq zvarrë drejt një automjeti nga oficerët e policisë në kompleksin e Al-Aksasë.
Sipas dëshmitarëve, grupet e hebrenjve kryen rituale fetare brenda kompleksit të xhamisë, duke e përdorur vendin sikur të ishte një tempull.
Departamenti i Vakëfeve Islame i Kudsit, i cili administron vendin, raportoi se policia izraelite i shoqëroi kolonët gjatë incidentit.
Departamenti i Vakëfeve, i cili vepron nën Ministrinë e Vakëfit, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta të Jordanisë, e dënoi me forcë bastisjen. Në një deklaratë, departamenti theksoi se vizita të tilla konsiderohen “bastisje” dhe shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare ekzistuese.
Statusi i Xhamisë Al-Aksa rregullohet nga traktati i paqes i vitit 1994 midis Izraelit dhe Jordanisë, i cili i jep Departamentit të Vakëfeve të emëruar nga Jordania kujdestarinë mbi vendin e shenjtë islam. Megjithatë, që nga viti 2003, autoritetet izraelite kanë lejuar hyrje të tilla bazuar në vendime të njëanshme, duke u lejuar grupeve të hyjnë në kompleks nën mbrojtje të rëndë policore pa kërkuar leje nga Departamenti i Vakëfeve.
Për myslimanët, Al-Aksa përfaqëson vendin e tretë më të shenjtë në botë. Hebrenjtë, nga ana e tyre, e quajnë zonën Mali i Tempullit, duke theksuar se ishte vendi i dy tempujve të lashtë hebrenj.