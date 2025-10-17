Grupi ekstremist izraelit bllokon ndihmën humanitare për Gazën

Një grup ekstremist izraelitësh bllokuan kamionë që po transportonin ndihmë humanitare për në Gaza sot në pikën kufitare “Kerem Shalom”, raporton Anadolu.

Organizata, që e quan veten “Tsav 9”, kishte ndërprerë vazhdimisht shpërndarjen e ndihmës në Gaza gjatë gjenocidit izraelit përpara se armëpushimi të hynte në fuqi më 10 tetor.

Në një postim në rrjetin social amerikan X, grupi tha se anëtarët e saj “po pengojnë aktualisht kalimin e kamionëve me ndihma” në pika të shumta gjatë rrugës për në pikën kufitare, e cila kontrollohet nga Izraeli.

Grupi pretendon se “Hamasi shkel marrëveshjen dhe refuzon të kthejë pengjet, kështu që ndihma që u mundëson atyre të rindërtojnë duhet të ndalet”, duke shtuar: “Asnjë kamion me ndihma nuk do të kalojë derisa të kthehet i vdekuri i fundit”.

Duke kundërshtuar këto pretendime, Brigadat Qassam, krahu ushtarak i Hamasit, thanë të mërkurën se po punojnë intensivisht për të gjetur trupat e mbetur të robërve izraelitë.

Brigadat vunë në dukje se kërkohen pajisje dhe teknika të specializuara për të kërkuar nën rrënoja dhe për të nxjerrë trupat e mbetur. Grupi ekstremist izraelit postoi një video që tregon anëtarët e tij duke bllokuar kalimin e një kamioni me ndihma.

I formuar gjatë ofensivës së fundit izraelite, “Tsav 9” kohët e fundit ka bllokuar rrugët që çojnë në kalimet kufitare, ka organizuar protesta pranë vendkalimeve dhe në disa raste ka plaçkitur ose dëmtuar dërgesat e ndihmave, sipas të përditshmes “Times of Israel”.

Hamasi liroi 20 pengje izraelitë të gjallë dhe dorëzoi mbetjet e dhjetë robërve të tjerë në këmbim të gati 2.000 të burgosurve palestinezë sipas marrëveshjes së armëpushimit.

Marrëveshja midis Izraelit dhe Hamasit u arrit javën e kaluar, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump. Faza e parë përfshinte lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 68 mijë palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI