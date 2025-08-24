Grupi irlandez Kneecap do të performojë në Paris pavarësisht kundërshtimeve

Grupi irlandez i hip-hopit Kneecap do të ngjitet në skenën e festivalit Rock en Seine në periferi të Parisit, edhe pse organizata hebreje dhe disa zyrtarë francezë kundërshtuan pjesëmarrjen e tyre për shkak të qëndrimeve pro-palestineze.
Autoritetet lokale madje kanë tërhequr subvencionet për festivalin, por drejtori Matthieu Ducos tha për AFP se grupi do të mbetet në program dhe pritet të performojë “në mënyrën e duhur”.
Kneecap ka shprehur hapur mbështetjen për Palestinën dhe ka kritikuar Izraelin. Në qershor, gjatë festivalit Glastonbury, një prej anëtarëve të grupit, Liam Og O hAnnaidh (Mo Chara), e quajti Izraelin “kriminel lufte”.
Ndërkohë, Mo Chara doli këtë javë në gjykatë në Londër, pasi akuzohet për shfaqjen e një flamuri të Hezbollahut gjatë një koncerti në nëntor. /mesazhi