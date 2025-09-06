Gushti, muaj rekord për vrasjen e gazetarëve palestinezë

Sindikatа e Gazetarëve Palestinezë ka bërë të ditur se gushti ishte një nga muajt më vdekjeprurës për punonjësit e medias, me 15 gazetarë të vrarë nga forcat izraelite, mes tyre tre gra.
Në raportin e Komitetit për Liritë u dokumentuan 86 shkelje ndaj gazetarëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në Rripin e Gazës gjatë muajit, përfshirë vrasje, plagosje, arrestime, sulme dhe shënjestrimin e shtëpive e zyrave të mediave.
Gratë e vrara ishin Maryam Abu Daqqa, Islam Abed dhe Marwa Muslim. Të paktën nëntë gazetarë u plagosën, disa prej tyre me pasoja të përhershme si amputime dhe paralizë.
Më 10 gusht, gjashtë gazetarë u vranë në një sulm pranë spitalit al-Shifa, mes tyre edhe korrespondenti i Al Jazeera Arabic, Anas al-Sharif. Pesë të tjerë humbën jetën më 25 gusht në një sulm ndaj spitalit Nasser në Khan Younis.
Dhjetëra gazetarë u penguan të mbulonin ngjarjet, ndërsa disa u përballën me sulme të drejtpërdrejta, agresione nga kolonët izraelitë dhe nxitje online që parapriu vrasjet e tyre.
“Kjo politikë e shënjestrimit të gazetarëve palestinezë synon jo vetëm të heshtë të vërtetën, por edhe të zhdukë vetë çështjen palestineze,” tha Mohammed al-Lahham, kreu i Komitetit për Liritë. /mesazhi