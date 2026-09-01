Guterres bën thirrje për respektimin e armëpushimit në Gaza dhe ndalimin e dhunës në Bregun Perëndimor

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, bëri thirrje të martën për t’i dhënë fund sulmeve izraelite në Gaza dhe dhunës pushtuese në Bregun Perëndimor, transmeton Anadolu.
“Në Gaza, armëpushimi duhet të respektohet”, tha Guterres në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait.
Ai bëri thirrje për heqjen e menjëhershme të pengesave për ndihmën humanitare. Ai tha gjithashtu se “sulmet e kolonëve dhe zgjerimi i vendbanimeve duhet të marrin fund” në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Guterres tha se paqja e qëndrueshme kërkon një zgjidhje me dy shtete, ku Izraeli dhe Palestina të jetojnë krah për krah si shtete të pavarura dhe sovrane.
“Apeloj për përmbajtje maksimale dhe që marrëveshjet dhe e drejta ndërkombëtare të respektohen”, tha Guterres.