Lideri demokrat Hakeem Jeffries ka siguruar nominimin e partisë së tij për kryetar të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, duke u pozicionuar për të udhëhequr këtë institucion kur demokratët të marrin kontrollin në muajin janar, transmeton Anadolu.
Jeffries fitoi me 251 vota kundrejt 11 gjatë një takimi me dyer të mbyllura, ku morën pjesë ligjvënës aktual dhe të sapozgjedhur demokratë. Në takim u diskutuan gjithashtu zgjedhjet për pozitat e tjera drejtuese të partisë.
Nominimi përbën kapërcimin e një pengese të rëndësishme për demokratin nga New Yorku, megjithëse vendimin përfundimtar do ta marrë e gjithë Dhoma e Përfaqësuesve, e cila do ta zgjedhë kryetarin në fillim të Kongresit të ri.
Pritet që demokratët të kenë më shumë se 250 vende. Jeffries ka nevojë për të paktën 218 vota për të siguruar këtë pozitë. Nëse zgjidhet, ai do të hyjë në histori si kryetari i parë me ngjyrë i Dhomës së Përfaqësuesve.
Nominimi i tij erdhi pavarësisht rezervave të demokratëve progresistë të sapozgjedhur. Disa prej tyre shprehën hezitim për të mbështetur udhëheqjen e tij, duke theksuar se dëshironin më shumë qartësi lidhur me qëndrimet e tij për çështjet e rëndësishme për elektoratin që përfaqësojnë.
Megjithatë, asnjë demokrat nuk doli për ta sfiduar Jeffries-in gjatë garës së brendshme për udhëheqjen e partisë. Shumica e konsiderueshme e partisë gjithashtu kufizon mundësinë e ligjvënësve individual për të ndikuar në garën për udhëheqje përmes kërkesave për lëshime në politikat e partisë.