Hakeem Jeffries zgjidhet udhëheqës i ri i Demokratëve në Dhomën e Përfaqësuesve

Jeffries, 52 vjeç, tani pritet të pasojë kryetaren në largim të Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, e cila njoftoi dy javë më parë se do të tërhiqej nga lidershipi i Demokratëve përpara mbledhjes së Kongresit të ardhshëm në janar.

Pelosi mbetet gruaja e parë që mbante mantelin e spikeres. Sipas raportimeve të shumta, kandidatura e Jeffries u miratua me aklamacion gjatë një sesioni me dyer të mbyllura në Capitol Hill.

Ai tani do të drejtojë partinë si lider i pakicës së saj pasi humbi kontrollin e Dhomës gjatë zgjedhjeve të mesmandatit më 8 nëntor.

Hakeem Jeffries was just unanimously elected leader of the House Democrats. He will be the GOP’s worst nightmare. pic.twitter.com/exNAkFpKyh

— MeidasTouch (@MeidasTouch) November 30, 2022