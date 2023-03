Hakerët kërkojnë “haraç” nga Ferrari për të dhënat e klientëve të gjigantit italian

Të dhënat personale të blerësve të Ferrarit mund të rrezikohen pas një sulmi kibernetik në sistemet kompjuterike të kompanisë italiane të supermakinave. Ferrari ka paralajmëruar se baza e klientëve të saj është në rrezik, pasi prodhuesi i makinave ka njoftuar se nuk do të paguajë një shpërblim të kërkuar nga hakerët.

Në një deklaratë të lëshuar për ComputerWeekly.com, Ferrari tha se po punonte me autoritetet për shkeljen e sigurisë.

“Pas marrjes së kërkesës për ‘haraç’, ne filluam menjëherë një hetim në bashkëpunim me një firmë udhëheqëse globale të sigurisë kibernetike. Përveç kësaj, ne informuam autoritetet përkatëse dhe kemi besim se do të hetojnë në masën e plotë të ligjit”, tha një zëdhënës i Ferrarit, raporton Drive, përcjell Telegrafi.

“Si një politikë, Ferrari nuk do të mbahet si shpërblesë pasi pagesa e kërkesave të tilla financon aktivitetin kriminal dhe u mundëson aktorëve të kërcënimit të përjetësojnë sulmet e tyre”, shtoi ai.

“Në vend të kësaj, ne besuam se mënyra më e mirë e veprimit ishte të informonim klientët tanë dhe kështu i kemi njoftuar klientët tanë për ekspozimin e mundshëm të të dhënave dhe natyrën e incidentit”, vazhdon deklarata e Ferrari.

Deklarata vjen vetëm disa ditë pasi Ferrari i tha agjencisë së lajmeve Reuters se nuk ishte në dijeni për ndonjë shkelje të sistemit.

Ndërsa Ferrari ka deklaruar se nuk do të paguajë “haraçin”, nuk është e pazakontë që kompanitë e mëdha të angazhohen me “sigurim kibernetik”, në të cilin një agjenci sigurimesh do të negociojë dhe paguajë hakerat drejtpërdrejt.