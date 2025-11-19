Hall dhe për botën që kur u sajua si shtet: kafshimet e egërsisë sioniste vazhdojnë

Komisioni hetimor i OKB-së mbi praktikat e pushtimit të Izraelit paralajmëroi se Izraeli po zgjeron praninë e tij në Palestinë, Siri dhe Libanin jugor.
Konkludimet janë:
– Pretendimi i Izraelit se nuk ka kufi është i papajtueshëm me një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
– Izraeli u ka dhënë kolonëve fuqi absolute për të terrorizuar palestinezët.
– Izraeli vazhdon të veprojë pa u ndëshkuar plotësisht, me mbështetje ndërkombëtare.
– Izraeli po punon për të dyfishuar numrin e kolonëve në Lartësitë e pushtuara të Golanit.
– Komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë shpejt për ta mbajtur Izraelin përgjegjës për shkeljet e tij.
– Izraeli duhet t’i nënshtrohet një embargoje armësh për ta detyruar atë të ndërpresë sulmet e tij.
E megjithatë, shteti sionist e ka bërë praktikë tashmë që të injorojë çdo qëndrim, sidomos kur vjen nga OKB-ja. /tesheshi