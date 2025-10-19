Hamasi akuzon Netanyahun për shmangie nga detyrimet e armëpushimit

Lëvizja palestineze Hamasi ka akuzuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po shpik “justifikime të dobëta” për të shmangur zbatimin e marrëveshjes së armëpushimit.
Në një deklaratë, Hamasi tha se refuzimi i Netanyahut për të hapur kalimin kufitar Rafah “përbën shkelje të qartë të marrëveshjes së armëpushimit” dhe mohim të angazhimeve të marra me ndërmjetësit.
Sipas grupit, mbyllja e vazhdueshme e kalimit, duke përfshirë pengimin e të plagosurve për të dalë dhe ndalimin e hyrjes së pajisjeve e ekipeve të specializuara për kërkimin e trupave të pengjeve, po shkakton “vonesa në nxjerrjen dhe kthimin e trupave”.
“Krimineli i luftës Netanyahu vazhdon të shpikë pretekste të dobëta për të penguar zbatimin e marrëveshjes dhe për t’iu shmangur detyrimeve të tij,” thuhet në deklaratën e Hamasit.
Grupi palestinez u bëri thirrje ndërmjetësve dhe garantuesve të marrëveshjes të ndërhyjnë urgjentisht për të ushtruar presion ndaj Izraelit që të hapë menjëherë kalimin Rafah dhe të respektojë të gjitha kushtet e armëpushimit. /mesazhi