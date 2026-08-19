Hamasi akuzon Netanyahun se po saboton negociatat për Gazën

Hamasi ka deklaruar se mbetet i përkushtuar për arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim në Gaza, ndërsa ka akuzuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po pengon negociatat.
Në një deklaratë të publikuar pas një sulmi izraelit në qytetin e Gazës, ku u vranë shtatë palestinezë, përfshirë një fëmijë, Hamasi e cilësoi sulmin si “përshkallëzim të qëllimshëm”.
Grupi tha se beson se Netanyahu po përpiqet qëllimisht të dështojë përpjekjet ndërkombëtare për zbatimin e planit të paqes për Gazën të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump.
“Koha e këtij krimi”, thuhet në deklaratë, “pas bisedimeve të fundit në Kajro dhe përpjekjeve të vazhdueshme të ndërmjetësimit, dëshmoi pa asnjë dyshim synimin e Netanyahut për të sabotuar negociatat”.
Hamasi u bëri thirrje administratës amerikane, ndërmjetësuesve dhe garantuesve që “të ushtrojnë presion mbi qeverinë izraelite për të respektuar marrëveshjen, për të ndalur krimet dhe për ta penguar Netanyahun të pengojë marrëveshjen e Sharm el-Sheikhut”. /mesazhi