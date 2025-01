Hamasi bën thirrje për krijimin e “komitetit mbështetës” për qeverisjen e përkohshme të Gazës

Grupi palestinez Hamas i ka bërë thirrje lëvizjes Fatah që t’i përgjigjet pozitivisht përpjekjeve që synojnë krijimin e një “Komiteti të Mbështetjes së Komunitetit” për të menaxhuar Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Hamasi njoftoi se kohëve të fundit ka pranuar dhe ka konsideruar “iniciativa dhe propozime të shumta kombëtare në kuadër të përpjekjeve për të shpëtuar Rripin e Gazës nga gjenocidi me të cilin përballet në duart e milicive sioniste me bashkëpunimin perëndimor dhe dështimin tronditës ndërkombëtar”.

“Shpresojmë që vëllezërit tanë në Fatah dhe Autoritetin Palestinez do t’i përgjigjen pozitivisht përpjekjeve për të formuar komitetin”, theksoi Hamasi.

Më tej, grupi palestinez shpjegoi se muajve të fundit “ka bashkëpunuar me përpjekjet e Egjiptit dhe ka kërkuar të formojë një qeveri konsensusi kombëtar ose një qeveri teknokratike”.

“Për ta formuar atë, kemi bërë përparim të rëndësishëm me vëllezërit tanë në Fatah, nën kujdesin e vëllezërve tanë egjiptianë. Ne kemi arritur marrëveshje dhe konsensus me shumë fraksione, figura kombëtare dhe aktivitete dhe një listë me emrat e propozuar iu dorëzuan Egjiptit”, njoftoi Hamasi.

Lëvizja palestineze afirmoi gatishmërinë e saj për të “zbatuar çdo marrëveshje të arritur në nivel kombëtar dhe mbetet e hapur ndaj çdo formule që do të bashkonte popullin palestinez”.

Që nga viti 2007, midis Hamasit dhe Fatahut ka pasur një ndarje gjeografike dhe politike, me shumë ndërmjetësime rajonale dhe ndërkombëtare që dështuan në zgjidhjen e kësaj mosmarrëveshjeje.

Që nga 7 tetori i vitit 2023 , ushtria izraelite vazhdon me luftën gjenocidale në Rripin e Gazës duke vrarë të paktën 45.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, pavarësisht rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm.

Në muajin nëntor, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli për luftën vdekjeprurëse në Gaza gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND).