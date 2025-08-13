Hamasi bën thirrje për “marshime globale” kundër luftës në Gaza

Grupi i rezistencës Palestineze me bazë në Gaza ka lëshuar një deklaratë lidhur me vazhdimin e rrethimit dhe luftës izraelite në Rripin e Gazës.
Në deklaratë, Hamasi u bën thirrje vendeve arabe dhe popujve të lirë të botës të vazhdojnë lëvizjen popullore kundër agresionit, gjenocidit dhe urisë në Gaza.
Ata kërkojnë që e premtja, e shtuna dhe e diela të jenë ditë marshimesh globale zemërimi kundër okupimit dhe mbështetësve të tij, deri në ndaljen e agresionit dhe hapjen e pikave kufitare.
Hamasi apelon për aktivitete në shkallë të gjerë në solidaritet me martirët Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqea dhe kolegët e tyre, si dhe kundër krimeve të okupimit ndaj shtypit.
Deklarata thekson nevojën për rritjen e presionit popullor global për të dënuar agresionin izraelit dhe mbështetjen amerikane, si dhe për të refuzuar heshtjen ndërkombëtare.
Gjithashtu, bëhet thirrje për pjesëmarrje në protesta para ambasadave izraelite dhe amerikane, si dhe për angazhim të studentëve, sindikatave dhe lëvizjeve popullore për hapjen e pikave kufitare dhe lejimin e hyrjes së ilaçeve, ujit dhe ushqimit.