Hamasi: Bota dhe rajoni në një “pikë kritike”

Para samitit të së hënës të liderëve arabë dhe islamikë në Doha, një anëtar i byrosë politike të Hamasit, Basem Naim, deklaroi se sulmi izraelit ndaj Katarit “edhe një herë ka treguar natyrën tradhtare të armikut sionist, i cili nuk respekton marrëveshje apo zotime”.
Në një deklaratë, Naim tha se rajoni dhe bota ndodhen në një “pikë kritike”: ose t’i lejojnë Izraelit të vazhdojë shkatërrimin dhe shpërfilljen, ose të bashkohen për t’i dhënë fund “ligjit të xhunglës të vendosur nga Netanyahu dhe qeveria e tij fashiste”.
“Shpresojmë që samiti të dalë me një qëndrim të bashkuar dhe vendimtar arabo-islamik dhe me masa të qarta e specifike,” shtoi ai, duke përfshirë përfundimin e luftës, heqjen e rrethimit të Gazës nga Izraeli dhe “ndërprerjen e çdo marrëdhënieje me këtë entitet rebel”. /mesazhi