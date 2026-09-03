Hamasi dënon vrasjen e dy adoleshentëve palestinezë në Bregun Perëndimor

Hamasi ka dënuar vrasjen e dy adoleshentëve palestinezë nga forcat izraelite gjatë një bastisjeje në fshatin al-Mughayyir, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Dy palestinezët, 16 dhe 19 vjeç, u vranë më 2 shtator gjatë një përplasjeje ku ishin të përfshirë forcat izraelite dhe kolonë izraelitë. Ushtria izraelite tha se ushtarët kishin ndërhyrë pas një “trazire të dhunshme” dhe se rasti po hetohet.
Në një deklaratë, Hamasi tha se sulmet e kolonëve po përshkallëzohen “me mbrojtjen dhe mbështetjen e ushtrisë së pushtimit izraelit”.
Grupi palestinez e cilësoi situatën si pjesë të një politike sistematike kundër palestinezëve dhe tokave të tyre, duke e lidhur atë me synimet për aneksim, zhvendosje të detyruar dhe spastrim etnik.
Hamasi tha se përshkallëzimi nuk do të arrijë “të thyejë vullnetin e popullit palestinez apo ta shkulë atë nga toka e tij”. /mesazhi