Zyrtari i lartë i Hamasit, Osama Hamdan, duke folur në Bejrut, Liban, thotë se pushtimi i Gazës nga Izraeli është thjesht një “etje për gjak” që do të mbetet e pashuar.

Ai parashikoi se qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu së shpejti do të bjerë për shkak të luftës në Gaza dhe lideri me shërbim të gjatë do të gjykohet përfundimisht si kriminel lufte.

“Netanyahu dhe stafi i tij i luftës po zhyten gjithnjë e më thellë në kënetën e Gazës”, tha Hamdan. /mesazhi