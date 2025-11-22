Hamasi paralajmëron prishjen e armëpushimit pas sulmeve të reja izraelite

Një zyrtar i lartë i Hamasit ka paralajmëruar se armëpushimi mund të prishet, duke i thënë ndërmjetësuesve se grupi është gjithnjë e më i irrituar nga sulmet e vazhdueshme izraelite në Gaza, pavarësisht se Hamasi thotë se po e respekton marrëveshjen e ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
“Kërkuam nga ndërmjetësuesit të ndërhyjnë menjëherë për të parandaluar prishjen e marrëveshjes, pasi pushtuesi duket se e synon këtë,” tha zyrtari, i cili foli për Al Jazeera-n në kushte anonimiteti.
Në një deklaratë, Hamasi shtoi:
“Shkeljet sistematike sioniste kanë shkaktuar rënien dëshmorë të qindra civilëve për shkak të bombardimeve dhe vrasjeve nën pretekste të sajuara. Këto shkelje kanë ndryshuar gjithashtu vijat e tërheqjes së ushtrisë, në kundërshtim me hartat e dakorduara.”
Sulmet ajrore izraelite goditën disa zona të Rripit të Gazës, duke vrarë të paktën 20 palestinezë dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë, në shkeljen më të fundit të armëpushimit gjashtëjavor. /mesazhi