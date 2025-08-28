Hamasi përshëndet deklaratën e KS të OKB-së mbi Gazën

Hamasi ka mirëpritur deklaratën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila kërkon hapa urgjentë për të përballuar krizën humanitare në Gaza gjatë sulmeve izraelite.
Grupi theksoi se 14 vendet anëtare që nënshkruan deklaratën “theksuan situatën katastrofike të krijuar nga pushtimi në Gaza”.
Sipas Hamasit, fakti që vetëm SHBA-ja nuk e mbështeti këtë qëndrim tregon një konsensus të gjerë ndërkombëtar për të dënuar “gjenocidin dhe luftën e urisë” në Gaza, ndërsa Uashingtoni u akuzua për bashkëpërgjegjësi në krimet e Izraelit. /mesazhi