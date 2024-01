Videoja tregoi tre robër izraelitë që i bënin thirrje qeverisë së tyre që të ndalonte ofensivën.

“Nesër do t’ju informojmë për fatin e tyre”, thuhet në video, pa dhënë detaje të tjera.

Videoja e fundit vjen menjëherë pasi një zyrtar i Hamasit tha se grupi kishte humbur kontaktin me disa robër në mes të bombardimeve të Izraelit.

Signs of life from three captives. pic.twitter.com/XjqIIpqf3y

— OSINTwarAlerts (@dopaminedealers) January 14, 2024