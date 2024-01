Hamasi publikon video të robërve – VIDEO

Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, ka publikuar një video pesëminutëshe ku shfaqen tre gra robëresha izraelite të kapura më 7 tetor.

Të paktën dy prej tyre u identifikuan si ushtare, ndërsa e treta tha se ishte nga kibuci Kfar Aza.

Të tre gratë i bënë thirrje qeverisë izraelite që të ndalojë luftën dhe t’i kthejë ato në shtëpitë e tyre. Gratë gjithashtu thanë se vazhdimi i luftës rrezikon jetën e tyre dhe thanë se ushtria izraelite kishte vrarë kolegët peng që ishin me ta.

Presioni i brendshëm mbi qeverinë Netanyahu po rritet, me protestat që kërkojnë kthimin e sigurt të robërve një dukuri pothuajse e përditshme.

⚡️[With English subtitles] Hamas published a video showing a message from female IOF soldiers in the Gaza Strip.

They say they are ashamed of Netanyahu. One of the girls said:

“I became more afraid of my “country” than I feared Hamas”

Translated by Ayita https://t.co/s8ak7T9qYj pic.twitter.com/aSHb16KiFS

— Arya – آریا 🇮🇷 (@AryJeay) January 26, 2024