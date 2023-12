Hamasi refuzon pauzat e përkohshme, bën thirrje për përfundimin e luftës izraelite në Gaza

Hamasi ka deklaruar se refuzon çdo pauzë të përkohshme dhe ka kërkuar ndalimin e përhershëm të sulmeve izraelite në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

“Populli ynë dëshiron një fund të përhershëm të këtij agresioni, jo pauza të përkohshme”, tha Hamasi.

Grupi i rezistencës palestineze tha se nuk do të hyjë në asnjë negociatë për shkëmbimin e pengjeve me Izraelin derisa sa nuk ka “një ndërprerje të plotë të agresionit”.

Hamasi gjithashtu mohoi raportet e mediave që citonin burimet egjiptiane të sigurisë se grupi Hamas dhe lëvizja Xhihadi Islamik kanë hedhur poshtë një propozim egjiptian për të lëshuar pushtetin në Gaza në këmbim të një armëpushimi të përhershëm.

Egjipti, së bashku me Katarin, ndihmuan në ndërmjetësimin e një armëpushimi 1-javor në muajin tetor, ku Hamasi liroi 100 pengje në këmbim të 240 të burgosurve palestinezë. Hamasi dhe grupet e tjera ende mbajnë rreth 130 pengje.

Hamasi vazhdimisht ka refuzuar çdo bisedë për një marrëveshje pengjesh me Izraelin para një armëpushimi të plotë në Rripin e Gazës dhe tërheqjes së forcave izraelite nga enklava e rrethuar.

Izraeli ka goditur Rripin e Gazës që nga sulmi kufitar i Hamasit më 7 tetor, duke vrarë të paktën 20.674 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe duke plagosur rreth 54.530 të tjerë.

Sulmet izraelite e kanë shndërruar Gazën në gërmadha, me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë njerëz të zhvendosur brenda enklavës me një popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.