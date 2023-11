Hanieh: Ne do të themi fjalën e fundit, Gaza shkatërroi themelet e projektit të Izraelit

Kreu i byrosë politike të lëvizjes Hamas në Rripin e Gazës theksoi se operacioni i stuhisë Al-Aksa synoi themelet e projektit të regjimit sionist dhe nëse regjimi pushtues dëshiron të zgjasë luftën, rezistenca e Gazës do të thotë fjalën e fundit.

Sipas ISNA, Ismail Hanieh, kreu i zyrës politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Hamas në Gaza, theksoi: Llogaritjet e armikut nuk u realizuan dhe parashikimet e tij nuk dolën. Sot, rezistenca palestineze në Gaza ka nisur një betejë të nderuar për të mbrojtur Palestinën dhe shenjtërinë e Umetit Islamik dhe nëse armiku dëshiron një luftë të gjatë, ne do të themi fjalën e fundit. Hanieh shtoi: Pas 41 ditësh sulmi brutal, kombi ynë dhe rezistenca e guximshme kanë prishur planet e armikut për të zhvendosur palestinezët dhe për të liruar të burgosurit. Duke iu referuar takimit të fundit të liderëve të Ligës Arabe dhe Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Riad, ai theksoi: Kërkojmë zbatimin e vendimeve të samitit të vendeve arabe, veçanërisht hapjen e vendkalimeve për popullin tonë. Hanieh vazhdoi: Ne i themi armikut kriminal dhe mbështetësve të tij se lëvizja Hamas i ka rrënjët në tokën e saj dhe se armiku dhe ata që e mbështesin, nuk mund ta ndryshojnë realitetin e Gazës. Ismail Hanieh gjithashtu theksoi: Hamasi është gati për një betejë afatgjatë me Izraelin dhe regjimi pushtues do t’i marrë të burgosurit e tij vetëm duke paguar një çmim të rëndë. Ai tha: Bota duhet ta dijë se e drejta për të përcaktuar fatin e Gazës dhe të të gjithë Palestinës i përket vetëm kombit palestinez. /parstoday