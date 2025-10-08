Hebrenjtë fanatikë bastisin xhaminë Al-Aksa

Hebrenjtë fanatikë bastisën xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, si pjesë e festimeve për festën Sukkot, transmeton Anadolu.
Sipas informacioneve që agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA ka transmetuar nga dëshmitarët, një grup izraelitësh fanatikë që kanë uzurpuar tokat palestineze hynë në Al-Aksa përmes portës Al-Magharibah.
Izraelitët, të cilët hynë nën mbrojtjen e policisë izraelite, kryen një tur provokues në oborrin e Al-Aksës.
Gjatë bastisjes, e cila përkon me ditën e dytë të festës fetare Sukkot, hebrenjtë fanatikë kryen rituale të ndryshme fetare talmudike në oborrin e Al-Aksës.
Ministria palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare tha se hebrenjtë fanatikë e kanë bastisur xhaminë Al-Aksa 26 herë muajin e kaluar.