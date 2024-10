Hennessey Venom F5-M është vetura më e fuqishme në botë me ndërrues manual

Hennessey ka veturën më të fuqishme në botë me ndërrues manual të shpejtësive, e ai është Venom F5-M.

Venom F5-M fuqizohet nga një motor V8 me dy turbo 6.6 litra, i cili prodhon 1,842 kuaj-fuqi, dhe shoqërohet me ndërrues manual me gjashtë shpejtësi.

Ky model bazohet në Venom F5 Roadster, i cili ka një ndërrues manual të automatizuar me shtatë shpejtësi

Hennessey nuk ka publikuar asnjë detaj të performancës, por është e qartë se F5-M prej 2.65 milionë dollarësh nuk do të jetë aq i shpejtë në garën e përshpejtimit sa “vëllai” i tij.

Nga ana tjetër, ndoshta nuk do të ketë rëndësi për blerësit e 12 njësive që do të prodhohen në të vërtetë, dhe më pas është fakti që ata do të kenë ende një nga veturat më të shpejta.

F5-M dallohet jo vetëm nga ndërruesi dhe tre pedalet, por edhe nga “shpina” e gjatë 1400 mm, e cila shtrihet nga ulëset e pasme drejt pjesës së pasme.

Brenda është timoni i njohur me shumë butona, por nuk ka asnjë pjesë të sipërme që të prishë pamjen e matësve digjitalë.

“Ne jemi ekstremë, autentikë dhe në mënyrë të veçantë dhe unik, dhe këto karakteristika shkëlqejnë në dizajnin e F5-M si dhe në performancën e tij. Kjo është një veturë për entuziastët e guximshëm, të cilët i duan hiperveturat me fuqi të egër, dizajn dramatik dhe një përvojë pas timonit që nuk mund të mposhtet”, tha Nathan Makinick, drejtor i dizajnit në Hennessey.