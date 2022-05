Hetimi i kufizuar i abuzimit seksual i Kishës së Italisë zhgënjen viktimat

Peshkopët katolikë të Italisë thanë të premten se do të porosisnin një raport mbi abuzimin seksual të klerikëve në dy vitet e fundit dhe një analizë të veçantë që shkon në vitin 2000, duke zhgënjyer viktimat që dëshironin një hetim të plotë të shumë dekadave.

Më herët të premten, grupet e viktimave organizuan një protestë pranë ambasadës së Vatikanit në Itali, në të cilën aktivistët mbanin dërrasa me fotografi të burrave dhe grave me të brendshme të lyera me gjak.

Peshkopët njoftuan vendimin e tyre në një deklaratë për një sërë çështjesh në fund të një jave takimesh, gjatë së cilës ata zgjodhën kardinalin Matteo Zuppi të Bolonjës si presidentin e ri të konferencës së tyre kombëtare.

Ai tha se një qendër e paspecifikuar kërkimore akademike do të lëshonte një raport të pavarur mbi rastet e abuzimit të raportuara tek autoritetet e Kishës në 2020-2021. Do të ketë një analizë të veçantë të të dhënave të Kishës për abuzimin midis viteve 2000-2021, duke shtuar se ajo do të kryhet “në bashkëpunim me institutet e pavarura kërkimore”.

Zuppi, i cili shihet si një përparimtar, tha në një konferencë shtypi se raporti dyvjeçar do të ishte gati deri në nëntor, por nuk tha se kur do të fillonte analiza.

Grupet e viktimave shprehën zhgënjimin. Ata kishin bërë thirrje për një hetim gjithëpërfshirës të pavarur që të paktën në një pjesë të shekullit të kaluar të ngjashëm me ato të kryera në Francë dhe Gjermani.

Francesco Zanardi, 51 vjeç, kreu i Rrjetit të Abuzimit, i cili ka një nga arkivat më të mëdha dixhitale mbi abuzimin seksual të klerikëve në Itali, tha se fillimi i analizës nga viti 2000 do të përjashtonte shumë raste si ai i tij. Zanardi u abuzua nga një prift para vitit 2000 në veri të Italisë, i cili më vonë u transferua në famulli të tjera, ku abuzoi me të mitur të tjerë.

“Ndjeshmëria që Kisha thotë se ka për vuajtjet e viktimave bie në fytyrë, sepse kjo zgjedhje përfshin një ndërprerje automatike,” tha Zanardi.

Kriza mbarëbotërore e abuzimit seksual i ka shkaktuar Kishës Katolike Romake një dëm të madh në besueshmërinë e saj dhe i ka kushtuar qindra miliona dollarë vendbanime. /oranews