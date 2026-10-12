Honda po ndërton rrugë që karikojnë automjetet elektrike gjatë lëvizjes

Honda po punon në një teknologji të re që mund të ndryshojë mënyrën se si karikohen automjetet elektrike. Kompania japoneze po zhvillon rrugë që mund të karikojnë automjetet elektrike ndërsa ato janë duke lëvizur.
Bëhet fjalë për një sistem karikimi pa tel, i integruar në sipërfaqen e rrugës. Teknologjia përdor fusha elektromagnetike për të transferuar energjinë nga rruga te automjeti, pa pasur nevojë që makina të ndalojë në një pikë karikimi.
Honda planifikon të testojë këtë teknologji në kushte reale dhe po shqyrton mundësinë e përdorimit të saj në rrugë publike në të ardhmen.
Sipas kompanisë, një prej përfitimeve kryesore do të ishte mundësia që automjetet elektrike të udhëtonin distanca më të gjata pa pasur nevojë të ndalonin për të karikuar baterinë.
Teknologjia mund të ndihmojë gjithashtu në zvogëlimin e madhësisë së baterive të automjeteve elektrike. Nëse një pjesë e energjisë sigurohet gjatë lëvizjes, automjetet nuk do të kenë nevojë për bateri aq të mëdha për të përshkuar distanca të gjata.
Megjithatë, zbatimi i një sistemi të tillë në shkallë të gjerë do të ishte kompleks dhe do të kërkonte investime të mëdha në infrastrukturë. Rrugët do të duhej të pajiseshin me pajisje speciale, ndërsa do të duhej të përcaktohej edhe mënyra e furnizimit dhe mirëmbajtjes së tyre.
Honda nuk është kompania e vetme që po punon në këtë drejtim. Prodhues dhe kompani të teknologjisë në vende të ndryshme po zhvillojnë sisteme të karikimit dinamik, me synimin për të mundësuar furnizimin e automjeteve elektrike me energji gjatë lëvizjes.
Nëse teknologjia rezulton e suksesshme dhe ekonomikisht e qëndrueshme, rrugët e pajisura me sisteme të tilla mund të bëhen pjesë e infrastrukturës së transportit në të ardhmen.