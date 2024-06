Hulumtim i ri: Veturat elektrike humbasin seriozisht fuqinë kur bie shi i madh!

Automobile Propre e Francës hetoi rënien e fuqisë gjatë shirave ekstremë. Është e qartë se ky është një faktor kufizues. Ashtu si me veturat me motorë me djegie të brendshme, shtresa e ujit që grumbullohet para gomës siguron rezistencë rrotullimi. Kjo do të thotë se automjeti ka nevojë për më shumë fuqi për të vozitur me të njëjtën shpejtësi.

Lagështia e lartë e ajrit gjithashtu shkakton rezistencë më të madhe aerodinamike. Ajri më i ftohtë ka një densitet më të lartë, ndërsa sipërfaqja e ftohtë e rrugës ndikon në temperaturën e gomave. Sa më i ftohtë të jetë, aq më shumë rritet konsumi.

Për të marrë rezultatet më të mira të mundshme, testet u kryen në të njëjtën rrugë, në një temperaturë të jashtme identike dhe pa ajër të kondicionuar, për të izoluar më mirë konsumin e tepërt për shkak të shiut. Matjet janë bërë në modelet Cupra Born, Peugeot e-3008, Renault Scenic e-Tech dhe Audi e-Tron GT RS, ndër të tjera.

Hulumtimi është bërë në rrugë, në shi të rrëmbyeshëm, pra jo në kushte laboratorike. Prandaj, mund të themi se rezultatet mund të jenë më të sakta, por sigurisht që janë tregues.

Konsumi shtesë ishte 4 kWh për 100 kilometra, duke ulur rrezen me rreth 16.7 për qind. Kjo rezulton në gati 60 kilometra më pak distancë të vozitjes për karikim.

Për krahasim: ngasja më e shpejtë (130 km/h) në kushte të thata rezulton në një konsum shtesë prej 1.2 kWh për 100 kilometra. Kjo është arsyeja pse automobilat elektrike përshkojnë mesatarisht 15 kilometra më pak.