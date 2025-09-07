Humbja e fëmijëve në Gaza është ‘tronditëse dhe e parandalueshme’

Rachel Cummings, drejtoreshë humanitare e Save the Children në Gaza, tha se numri i fëmijëve të vrarë në këtë territor është “shokues”.
“Këto janë vdekje të parandalueshme. Është absolutisht tronditëse. Që nga fillimi i luftës, 2 për qind e të gjithë fëmijëve në Gaza janë vrarë. Ndikimi tek nënat, baballarët dhe familjet është i paimagjinueshëm,” tha ajo për Al Jazeera nga Deir el-Balah.
Ajo tregoi se nënat përballen çdo ditë me dhimbje të madhe, duke u përpjekur të jetojnë për fëmijët që u kanë mbetur.
“Por humbja e një fëmije në një mënyrë kaq brutale… ata nuk patën mundësi të thonë lamtumirë, të përqafojnë edhe një herë apo të shprehin dashurinë e fundit,” shtoi Cummings.
Deklarata e saj erdhi pasi Save the Children raportoi se gjatë 23 muajve të luftës në Gaza, mesatarisht një fëmijë është vrarë çdo orë. Të paktën 1,000 prej tyre ishin foshnja. /mesazhi