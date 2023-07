Hungaria e gatshme të mbështesë pranimin e Suedisë në NATO

Ratifikimi i aplikimit të Suedisë për anëtarësim në NATO nga ana e Hungarisë është tani “vetëm çështje teknike”, tha të martën ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjarto, pasi Turqia ra dakord të lejojë shtetin nordik që të bashkohet me aleancën ushtarake.

Të hënën, Turqia u pajtua që të lejojë Suedinë që t’i bashkohet NATO-s, duke u mundësuar aleatëve që të shfaqin unitetin e tyre, në një samit që i kushtohet kryesisht forcimit të mbështetjes për Ukrainën përballë pushtimit të Rusisë.

Hungaria dhe Turqia janë anëtarët e fundit të NATO-s që nuk e kanë ratifikuar ende pranimin e Suedisë në aleancë.

“Përfundimi i procesit të ratifikimit tani është vetëm një çështje teknike”, tha Szijjarto në një deklaratë në Facebook.

Parlamenti i Hungarisë përfundoi seancën e tij të jashtëzakonshme verore të premten, por mund të thërrasë një mbledhje të re në ditët në vijim për të vazhduar me votimin.

Kryeministri Viktor Orban përsëriti të premten e kaluar se Budapesti mbështet aplikimin e Suedisë.

“Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm si me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s ashtu edhe me Turqinë”, tha ai.

“Nëse shohim se kemi diçka për të bërë, do ta bëjmë. Hungaria nuk njihet për zvarritje nëse duhet të marrim një vendim”, tha ai.

Bllokimi i presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan në ofertën e anëtarësimit të Suedisë kishte hedhur një re mbi përgatitjet për samitin e NATO-s të së martës, por vendet i zgjidhën dallimet e tyre në bisedimet e orës 11 në Vilnius.

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, është pajtuar që të mbështesë anëtarësimin e Suedisë në NATO.

Kështu tha më 10 korrik shefi i aleancës ushtarake perëndimore, Jens Stoltenberg, pas takimit në Vilnius të Lituanisë me Erdoganin dhe kryeministrin suedez, Ulf Kristersson.

Turqia kishte bllokuar aplikimin e Suedisë në aleancë, duke e akuzuar Stokholmin se strehon aktivistët kurdë që Ankaraja i konsideron terroristë.

Që një shtet të bëhet anëtar i NATO-s, duhet që të 32 shtetet të ratifikojnë në parlamentet e tyre protokollet e pranimit. Në rastin e Suedisë, përveç Turqisë, edhe Hungaria nuk e ka ratifikuar protokollin që Stokholmi të bëhet pjesë e aleancës.

Pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, Suedia dhe Finlanda aplikuan për anëtarësim në NATO në maj të vitit 2022.

Finlanda u bë anëtare e aleancës në prill të vitit 2023.

Marrëveshja mes Suedisë dhe Turqisë vjen një ditë para nisjes së samitit dyditor të NATO-s, që do të mbahet në Vilnius të Lituanisë. Ky samit pritet të dominohet nga lufta në Ukrainë dhe raportet që aleanca do të ketë në të ardhmen me Kievin.

Pavarësisht se Ukraina dëshiron që NATO të bëjë hapa drejt anëtarësimit të Kievit në aleancë, Stoltenberg ka thënë se nuk do t’i dërgohet ftesë Ukrainës për anëtarësim, për aq kohë sa vazhdon lufta me Rusinë. /rel