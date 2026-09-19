Huthitë forcojnë kontrollin mbi Bab al-Mandeb, SHBA-ja shmang ndërhyrjen e drejtpërdrejtë

Zyrtarë amerikanë janë takuar me përfaqësues të Huthive në Muskat, pasi grupi i lidhur me Iranin ka marrë nën kontroll mijëra kilometra katrorë territor në Jemen dhe ka forcuar pozitat e tij pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandeb.
Gjatë bisedimeve, Huthitë u kanë thënë zyrtarëve amerikanë se nuk kanë ndërmend të sulmojnë anijet amerikane në Detin e Kuq. Sipas tyre, kufizimet do të zbatohen vetëm ndaj anijeve të lidhura me Arabinë Saudite.
Uashingtoni deri tani ka shmangur një ndërhyrje të drejtpërdrejtë ushtarake. Sipas raportimeve, princi i kurorës saudit Mohammed bin Salman i ka kërkuar presidentit amerikan Donald Trump të urdhërojë sulme ndaj Huthive, por Trump ka refuzuar.
Ndërkohë, komandanti i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, ka udhëtuar drejt Riadit për bisedime mbi koordinimin mes dy vendeve. /mesazhi