I biri i Nuhit alejhi selam:  Mësime shpirtërore dhe psikologjike

Tani do të ndalemi te historia e birit të tij, për të cilin nuk dimë gjë tjetër veçse se ai nuk e dëgjoi babain e tij dhe nuk ndoqi rrugën e tij, duke përfunduar në fund i mbytur. “O Nuh, ai nuk është nga familja jote; ai është një vepër e keqe. Prandaj mos më pyet për diçka për të cilën nuk ke dijeni. Unë të këshilloj që të mos bëhesh prej të paditurve” (Hud: 46). Kuptimi i kësaj është se lidhja që shpëton nga dënimi është lidhja e besimit, jo ajo e gjakut. Ti (Nuh) duhet ta kishe vërtetuar gjendjen e birit tënd, pasi ai jetonte me ty ose pranë teje, për t’u siguruar nëse ishte vërtet besimtar. Sepse pozita jote nuk është si ajo e njerëzve të zakonshëm. E vërteta që duhet ta kuptojmë është se besimi nuk kalon domosdoshmërisht përmes lidhjeve të gjakut, pra, nëse babai është i urtë ose një profet nga profetët, kjo nuk do të thotë se biri do të jetë domosdoshmërisht i tillë. Kështu, sprova e Nuhut (paqja qoftë mbi të) ishte e dyfishtë: nga njëra anë, ishte detyra e tij të komunikonte atë që i ishte urdhëruar dhe t’i ftonte popullin e tij në të vërtetën, dhe nga ana tjetër, ai përballi mosbindjen e birit të tij. All-llahu thotë: «Dhe iu shpall Nuhut se nuk do të besojë nga populli yt, përveç atyre që kanë besuar, prandaj mos u pikëllo për atë që ata vepronin». Dhe në një kontekst tjetër thotë: «Dhe Nuhu i thirri birit të tij, i cili ishte i veçuar: “O biri im, hipo me ne dhe mos u bëj me mosbesimtarët”». Këtu, biri i Nuhut nuk e kuptoi thellësinë e mesazhit të babait të tij, i cili e ftonte të hipte në anijen e së vërtetës. Mund të jemi në shoqërinë e njerëzve të së vërtetës dhe të dritës, por zemrat tona mund të jenë të mbuluara nga parja e kësaj drite. All-llahu thotë: «Ai (biri) tha: “Do të strehohem në një mal që do të më mbrojë nga uji”. (Nuhu) Tha: “Sot nuk ka mbrojtje nga urdhëri i All-llahut, përveç atij që Ai mëshiron”. Dhe vala i ndau ata dhe ai (biri) mbeti i mbytur». Këtu, biri i Nuhut përdori inteligjencën e tij për të shpëtuar veten, por nuk ishte i suksesshëm. Zemra e verbër dhe e mbuluar nga parja e dritës së profecisë së mishëruar në baban, e solli në fundin e mbytjes. Mëshira e All-llahut është e vetmja që mund të na mbrojë nga urdhëri i Tij.

Share this: Facebook

X