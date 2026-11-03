I mbijetoi sëmundjes së rëndë, por jo rrëzimit nga shkallët

Shuhet pas disa ditëve në intubim Saimir Visha, vuante dhe braktisjen nga gruaja
Pak vite pasi i mbijetoi një sëmundjeje të rëndë duke kryer disa operacioni, avokati i njohur Saimir Vishaj është ndarë nga jeta me shkak rrëzimin nga shkallët. Siç raportohej, ai prej disa ditësh ndodhej i intubuar te Trauma në Tiranë në gjendje kritike.
Kujtojmë se në kohët e vështira me shëndetin ai ndante me publikun çdo ecuri gjatë kurimit, duke treguar optimizëm në mundjen e vdekjes, siç ndau me publikun dhe braktisjen e së shoqes. Më pas u shfaq sërish në media i rikuperuar, por me vështirësi në të folur.
Saimir Vishaj ishte një emër i njohur i avokatisë shqiptare, me një karrierë që nisi në vitin 1998. Prej vitit 2009, ai drejtonte Shoqërinë e Avokatëve Penalistë të Shqipërisë.