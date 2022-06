“I mbijetuan Luftës së II Botërore, por jo pushtimit rus”, Zelensky: 113 Kisha të shkatërruara nga bombardimet – VIDEO

Në fjalimin e tij të natës të shtunën, Zelensky tha: “Midis tyre janë ato të lashta, ato që i rezistuan Luftës së Dytë Botërore, por nuk i rezistuan pushtimit rus”.

“Ka edhe nga ato që u ndërtuan pas vitit 1991. Rindërtimi i Shenjtorëve të Lavrës Sviatohirsk filloi në 2001. 10 qershori do të ishte një tjetër përvjetor i fillimit të ndërtimit,” tha ai.

Më herët të shtunën, CNN raportoi se Kisha e Gjithë Shenjtorëve në Sviatohirsk Lavra ishte “shkatërruar” nga granatimet ruse.

Zelensky vuri në dukje në fjalimin e tij se “nuk është granatimi i parë i Lavrës” dhe “tre murgj të Lavrës u vranë nga bombardimet ruse të mërkurën. Shërbimet e adhurimit janë të detyruar të qëndrojnë në bodrum.”

Sipas Presidentit, tingujt e artilerisë ruse në hyrje janë “të vazhdueshme” në Lavra.

Zelensky theksoi se Sviatohirsk Lavra “i përket Kishës Ortodokse të Ukrainës, e cila ende konsiderohet në Moskë si e lidhur me Kishën Ortodokse Ruse, por edhe kjo nuk e ndalon ushtrinë ruse”./abcnews

#Russia has bombed #Ukraine’s largest wooden church at the Sviatohirsk Lavra monastery in eastern Ukraine #PutinHitler pic.twitter.com/pmF7QmHtsf

— Gabriel Tsulaia (@gtsulaia) June 4, 2022