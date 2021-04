I riu gjerman pranon Islamin pas ndikimit nga gjyshja e shokut të tij

Shtetasi gjerman, 21-vjeçari Kacper Wlad Yslaw, ka pranuar Islamin duke u kthyer në musliman pasi u ndikua nga gjyshja e shokut të tij të ngushtë, raporton Anadolu Agency (AA).

Şahin Güven, myftiu i qytetit turk Kayseri, i cili ka folur në ceremoninë e pranimit që u zhvillua në myftini, theksoi se brenda 5 viteve kanë zhvilluar gjithsej rreth 30 ceremoni për pranimin e Islamit dhe se në dy vitet e fundit Islamin e kanë zgjedhur kryesisht të rinj.

Güven ka shpjeguar historinë se si Yslaw ka zgjedhur fenë Islame.

“Gjyshja Hanife Çeri, e shokut të tij Mustafa me të cilin njëkohësisht Yslaw është edhe komshi në rajonin ku banojnë në Gjermani, ka folur vazhdimisht me Kacper, e ka dashur atë si djalin e saj dhe e ka trajtuar si nipin e saj. Kjo gjyshe e cila ka ndërruar jetë javën e kaluar është arsyeja më e madhe që Kacper ka zgjedhur Islamin. Kacper është shprehur se ‘edhe unë dua ta shpall se jam bërë musliman’. Madje ai është bërë musliman duke e shqiptuar vetë shehadetin. Kacper ka përfunduar shkollën e mesme dhe pas kthimit të tij në Gjermani ai do të vazhdojë arsimin në drejtësi”, shpjegoi Güven.

Hanife Çeri e thërriste Kacper-in me emrin “Ali Osman”, tha myftiu Güven, i cili bëri të ditur se pas kësaj ai do të përdorë këtë emër.

Ndërsa Kacper tha se ka bërë kërkime rreth Islamit pasi 75-vjeçarja Hanife Çeri, e cila tashmë ka ndërruar jetë, i kishte thënë “Eja tek Allahu, Islami do të japë një jetë më të mirë se ajo që ke besuar më parë”.

Kacper theksoi se shumë persona në Poloni ku jeton edhe familja e tij janë kundër islamit.

“Kur dëgjuan që un do të bëhesha musliman më kundërshtuan, por unë nuk i besoj atyre që thonë të tjerët pasi kam krijuar besimin tim. Në Kur-an kam gjetur ato që kam pasur përbrenda kohë më parë. Forca që marr duke u falur dhe pas faljes me bën edhe më të fortë” tha Kacper.

Kacper shqiptoi shehadetin bashkë me myftiun Güven i cili më pas i shpjegoi atij kushtet e Islamit dhe besimit (imanit).

Në fund të ceremonisë, Güven i dhuroi Kacper-it një Kur-an dhe përkthimin e tij në gjuhën gjermane. /aa