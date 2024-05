Tregohet që në një xhami u mburrën besimtarët me numrin e madh të frekuentuesve në namaze.

I thanë imamit: Shiko sa i madh është numri i besimtarëve që falen ne xhami.

Imami u përgjigj: Nuk po shoh ndonjë.

Nga përgjigja suprizë e imamit dikush iu kthye me ashpërsi. A je i verbër?!

Imami iu përgjigj.

I verbër është ai që është drejtuar nga Kibleja dhe i ka kthyer shpinën jetimëve dhe të varfërve..

I verbër është ai që i është përulur Zotit por është mendjemadh para njerëzve.

I verbër është ai që falet në rrjeshtat e parë në xhami por është i fundit mes atyre që ndihmojnë me ushqim të uriturit dhe nuk flasin të vërtetën.

I verbër është ai që jep disa herë sadeka kur i ka mundësitë të jap sadeka gjithmonë.

I verbër është ai që ndalon veten nga të ushqyerit por nuk ndalon atë nga harami.

I verbër është ai që bën tavaf duke lëvizur rreth Qabes por harron që të jetë pranë endacakëve, të varfërve që po vuajnë çdo ditë nga skamja.

I verbër është ai që e lartëson ezanin dhe nuk i ngre në vendin që meritojnë prinderit e tij.

I verbër është ai që këshillon e lutet çdo ditë pastaj zhytet në fyerje dhe përgojim të njerëzve.

I verbër është ai që falet para Zotit por në zemrën e tij fsheh smirë, urrejtje, intriga.

I verbër është ai që ka dualizëm mes adhurimit, moralit dhe sjelljes.

I verbër është ai që falet, agjëron dhe kryen haxhin por përkrah dhe mbështet zullumqarët dhe shpif ndaj njerëzve të thjeshtë.

Dr. Salahudin Keftaro