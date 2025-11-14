IAEA: Nuk ka indikacione se ndonjë vend ka testuar armë bërthamore

Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), Rafael Grossi, tha se nuk ka prova që ndonjë vend ka testuar armë bërthamore, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Kaliningrad të Rusisë, Grossi konfirmoi se sistemi global i monitorimit i projektuar për të zbuluar teste të tilla nuk ka regjistruar asnjë ngjarje relevante.
“Ekziston një organizatë në Vjenë që monitoron kryerjen e testeve të armëve bërthamore. Dhe sipas këtij sistemi monitorimi, i cili është aktualisht në funksion, nuk ka pasur ngjarje që tregojnë se janë kryer teste të tilla”, tha ai në përgjigje të një pyetjeje të drejtpërdrejtë në lidhje me testet nga ndonjë komb, përfshirë SHBA-në.
Grossi erdhi në Kaliningrad për një takim me Alexey Likhachev, kreun e korporatës bërthamore ruse Rosatom, për të diskutuar situatën rreth centralit bërthamor të Zaporizhzhia.