Kongresmenja progresiste amerikane Ilhan Omar deklaroi se raporti i Komisionit të Hetimit të OKB-së, i cili përfundon se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, tregon qartë se populli palestinez po përjeton “shkatërrimin e qëllimshëm të palestinezëve”.
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ilhan Omar: “Kemi përgjegjësi morale të ndalojmë këtë gjenocid”
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Komisioni hetimor i OKB-së: Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza
Mesazhi.com - 0
Komisioni hetimor i OKB-së: Iz'raeli ka kryer gje'noci'd në Ga'za