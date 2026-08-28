Indecent 009, italianët e kthejnë Porsche 911 në një makinë ekstreme

Një nga makinat sportive më ikonike në botë ka marrë një transformim radikal në Itali. Indecent 009, i krijuar nga kompania italiane BTS Creativity, është një version ekstrem i Porsche 911, me përmasa shumë më agresive, suspension ajror dhe një pamje që vështirë se mund të ngatërrohet me një 911 standard.
Ndryshimi më i madh është bërë në karroceri. Pjesa më e madhe e paneleve të jashtme është ridizajnuar, ndërsa janë ruajtur vetëm disa elemente bazë, përfshirë kapakun e motorit, çatinë dhe dyert.
Karroceria është zgjeruar ndjeshëm dhe harqet masive të rrotave strehojnë disqe të mëdha, të prodhuara posaçërisht për këtë projekt. Suspensioni me ajër i lejon makinës të ulet jashtëzakonisht pranë asfaltit, duke krijuar një qëndrim agresiv dhe spektakolar.
Edhe pjesa e pasme është transformuar tërësisht. Indecent 009 ka një pjesë të pasme shumë më të gjerë, një shirit LED që shtrihet në të gjithë gjerësinë e makinës dhe dy dalje qendrore të shkarkimit.
Megjithë pamjen radikale, në zemër të saj mbetet mekanika e Porsche 911 të gjeneratave 997.1 dhe 997.2. Motori atmosferik boxer me gjashtë cilindra zhvillon rreth 350 kuaj fuqi, duke ruajtur një pjesë të karakterit klasik të 911.
Edhe kabina është personalizuar në mënyrë të theksuar. Sediljet sportive Sparco, me struktura prej fibrash karboni dhe veshje të ngjashme me kamoshin, kombinohen me lëkurë dhe materiale premium, duke krijuar një atmosferë që bashkon luksin me stilin e makinave të garave.
Çmimi i Indecent 009 nuk është bërë publik dhe u komunikohet vetëm klientëve të interesuar, duke e bërë këtë 911 të modifikuar një projekt edhe më ekskluziv.
Indecent 009 është vetëm një nga projektet ekstreme të familjes Indecent. Modele të tjera kanë marrë frymëzim nga Porsche 911 Dakar, ndërsa versioni 020 shkon edhe më tej, me motor turbo që zhvillon 542 kuaj fuqi.
Në këtë rast, Porsche 911 nuk është thjesht modifikuar – është zgjeruar, ulur dhe rindërtuar për t’u dukur si një makinë që mund të dalë drejtpërdrejt nga një film futuristik.