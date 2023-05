Indi, 54 të vdekur nga përplasjet etnike – VIDEO

Numri i të vdekurve pas përleshjeve etnike në verilindjen e largët të Indisë u rrit në 54 të shtunën, ku dhuna u përshkallëzua gjatë natës, pavarësisht se autoritetet nxituan për të rivendosur rendin.

Mijëra ushtarë u dërguan në shtetin Manipur pasi një marshim proteste nga një grup fisnor u kthye i dhunshëm të mërkurën.

Autoritetet vendosën një ndërprerje të internetit dhe lëshuan urdhra për gjuajtje në “raste ekstreme” në një përpjekje për të frenuar trazirat.

Situata mbeti e tensionuar pas një sulmi të ri dhune të premten mbrëma, disa orë pasi oficeri i lartë i policisë së shtetit paralajmëroi se protestuesit kishin vjedhur armë dhe municione nga stacionet e policisë.

Morgjet e spitaleve në kryeqytetin shtetëror Imphal dhe distriktin Churachandpur raportuan një total prej 54 të vdekurish, sipas mediave lokale.

“16 trupa u mbajtën në morgun e spitalit të rrethit Churachandpur ndërsa 15 trupa ishin në Institutin e Shkencave Mjekësore Jawaharlal Nehru në rrethin Imphal East,” njoftoi agjencia e lajmeve Press Trust of India, duke cituar një zyrtar lokal të paidentifikuar.

“Instituti Rajonal i Shkencave Mjekësore në Lamphel në rrethin Imphal West raportoi 23 të vdekur.”

Drejtori i përgjithshëm i policisë në Manipur, P. Doungel, u tha gazetarëve të premten se forcat e sigurisë po e vendosnin situatën nën kontroll.

“Patrullat e ushtrisë kanë punuar fortë për të rregulluar situatën”, tha ai.

Por ai shtoi se disa stacione policore ishin pushtuar nga njerëzit që vodhën armë dhe municione dhe bëri një apel publik për kthimin e tyre.

Forcat e sigurisë dhe qeveria e Manipur nuk kanë dhënë ende një numër zyrtar të vdekjeve për dhunën e kësaj jave.

Ministri i ligjit të Indisë, Kiren Rijiju u tha gazetarëve të shtunën se “kanë humbur shumë jetë” pas disa ditësh përleshje së bashku me dëmtimin e pronës.

Ndërprerja e internetit ka penguar rrjedhën e informacionit nga Manipur dhe detajet e përplasjeve të fundit mbeten të pakta.

Një njësi e ushtrisë indiane me bazë në shtetin fqinj Nagaland tha se 13,000 njerëz kishin kërkuar strehim nga dhuna. /abcnews

