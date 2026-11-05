Indi, nisin hetime lidhur me materialet e abuzimit seksual të fëmijëve në platformat e Meta-s

Policia në kryeqytetin e Indisë, New Delhi, ka nisur hetim mbi materialet e dyshuara të abuzimit seksual të fëmijëve në platformat e operuara nga gjiganti amerikan i teknologjisë Meta, tha një zyrtar për të drejtat e fëmijëve, transmeton Anadolu.
“Duke vepruar sipas udhëzimeve tona, Policia e Delhit ka regjistruar një raport të informacionit të parë (FIR) në lidhje me disponueshmërinë e Materialit të Shfrytëzimit dhe Abuzimet Seksual të Fëmijëve (CSEAM) në platformat e operuara nga Meta India”, tha Priyank Kanoongo, një anëtar i Komisionit Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.
Meta nuk ka komentuar ende për këtë zhvillim.
Masa vjen pas një kontrolli të shtuar të trajtimit të përmbajtjes së dëmshme në internet nga kompania, veçanërisht pasi një hetim i BBC Eye i publikuar në korrik zbuloi reklama me pagesë që promovonin materiale abuzimi seksual ndaj fëmijëve në Instagram në pronësi të Meta-s në Indi.
Gjetjet e shtynë qeverinë indiane të urdhërojë kompaninë të heqë reklamat dhe përmbajtjet e tjera që promovojnë një material të tillë nga platformat e saj. Në shtator, Meta njoftoi se do të fillonte raportimin e rasteve të sigurisë së fëmijëve drejtpërdrejt tek autoritetet indiane, duke riafirmuar angazhimin e saj për të luftuar shfrytëzimin e fëmijëve në internet dhe krimet e lidhura me to.